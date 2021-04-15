Букмекерская компания 1xBet: ставки на спорт

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Закончились матчи одной восьмой финала Лиги Чемпионов, где произошло несколько сенсаций. Например, турнир покинул итальянский Ювентус с Криштиану Роналду, также проиграл сильный испанский Атлетико Мадрид, который идет на первом месте в Ла Лиге. Букмекерская компания 1xBet и другие конторы делали данные клубы фаворитами в ЛЧ, но они не смогли пройти своих более слабых оппонентов.
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09:38: Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
08:33: Тільки в Україні: Закрити неугодні телеканали і відкрити Алею свободи слова
13:50: Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса
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