Букмекерская компания 1xBet: ставки на спорт

zmxn 14 квітня 2021, 11:23

Закончились матчи одной восьмой финала Лиги Чемпионов, где произошло несколько сенсаций. Например, турнир покинул итальянский Ювентус с Криштиану Роналду, также проиграл сильный испанский Атлетико Мадрид, который идет на первом месте в Ла Лиге. Букмекерская компания 1xBet и другие конторы делали данные клубы фаворитами в ЛЧ, но они не смогли пройти своих более слабых оппонентов.

Беттеры, которые смогли правильно проанализировать встречи этих команд и сделали свои ставки против них, смогли очень хорошо заработать. БК 1хБет дает все возможности и инструменты для этого: продвинутую статистику, турнирные таблицы, обзоры. За счет этого пользователи могут самостоятельно оценивать шансы той или иной команды, беря во внимание все важные факторы.

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1xBet online ставки на футбол

После жеребьевки одной четвертой финала сложились очень интересные пары, которые обещают болельщикам яркий футбол. Давайте рассмотрим их:

Порту – Челси. 1xBet online ставки на футбол тут с большой долей вероятности можно делать на победу английского клуба. «Пенсионеры» под управлением нового тренера наладили игру и уверенно играют за счет владения мяча.

Бавария – ПСЖ. Это будет повторение прошлогоднего финала, в котором немцы уверенно обыграли французский клуб. В этом розыгрыше котировки букмекеров также на стороне немцев, но есть хорошие шансы и у парижан.

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. «Горожане» являются основными претендентами на победу в ЛЧ, и должны обыграть «шмелей». Если Пеп Гвардиола сам не запутает схему игры, как он часто делает в играх ЛЧ, то англичане должны проходить дальше.

Реал Мадрид – Ливерпуль. Это самая непредсказуемая пара и ставки на футбол online от 1xBet на победу команд практически равные. Немного больше шансов у испанцев, так как Зидан умеет настраивать игроков на важные игры, особенно в Лиге Чемпионов.

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