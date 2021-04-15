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Квартал 95 зумів розвеселити росіян

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 10:47
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Квартал 95 зумів розвеселити росіян

Серіал студії «Папік-2» став одним з найпопулярніших у РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 квітня, стало відомо, що у Росії до п'ятірки кращих програм потрапило творіння студії «Квартал 95». Мова йде про телесеріал «Папік-2». На російському телеканалі СТС вийшла четверта серія другого сезону комедійного телепродукту.

За даними дослідницької компанії Mediascope, в середньому кількість глядачів, які дивилися 4 серію в прайм-тайм, становить 13%. Тобто кожен сьомий глядач у РФ.

 

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