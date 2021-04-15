У засновниці BLM знайшли чимало нерухомості

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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Патрісс Хан-Каллорс, співзасновниця руху Black Lives Matter за права темношкірих людей, нещодавно купила будинок в білому районі Каліфорнії. журналісти дізналися, що у неї є декілька особняків.
Тим не менше дізнатися, звідки у активістки стільки грошей, журналістам не вдалося. У New York Post зазначається, що нещодавня покупка Патрісс Хан-Каллорс, будинок між Лос-Анджелесом і Малібу, коштує $1,4 млн. Будинок має площу 220 кв. м.
Всього в районі Лос-Анджелеса активістка має три будинки. А на території США -чотири об'єкти нерухомості. Їх загальна вартість $3,2 млн.
09:38: Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
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13:50: Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса
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