У засновниці BLM знайшли чимало нерухомості

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 10:16

37-річна жінка шикарно живе.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Патрісс Хан-Каллорс, співзасновниця руху Black Lives Matter за права темношкірих людей, нещодавно купила будинок в білому районі Каліфорнії. журналісти дізналися, що у неї є декілька особняків.

Тим не менше дізнатися, звідки у активістки стільки грошей, журналістам не вдалося. У New York Post зазначається, що нещодавня покупка Патрісс Хан-Каллорс, будинок між Лос-Анджелесом і Малібу, коштує $1,4 млн. Будинок має площу 220 кв. м.

Всього в районі Лос-Анджелеса активістка має три будинки. А на території США -чотири об'єкти нерухомості. Їх загальна вартість $3,2 млн.