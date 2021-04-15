Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ 09:38
Тільки в Україні: Закрити неугодні телеканали і відкрити Алею свободи слова 08:33
Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса 13:50
Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу 10:16
Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу 09:38
У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті 09:04
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні 08:27
У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard 13:33
МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer 11:25
Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні 10:48
Коментар надав Олег Попенко.
Новину передає «Преса України».
Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що з травня в країні не діятиме фіксована ціна на газ з максимальним обмеженням 6,99 грн за куб. Так, ціна виросте до 7,5-8 грн. Тариф діятиме 12 місяців.
«Річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні півроку. Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни», - пояснив Попенко.
Експерт нагадав, що Україна має власний видобуток і собівартість газу 2,6 грн. За його словами, українців будуть «тупо доїти».
09:38: Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
08:33: Тільки в Україні: Закрити неугодні телеканали і відкрити Алею свободи слова
13:50: Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса
10:16: Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.