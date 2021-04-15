Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 09:38

Коментар надав Олег Попенко.

Новину передає «Преса України».

Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що з травня в країні не діятиме фіксована ціна на газ з максимальним обмеженням 6,99 грн за куб. Так, ціна виросте до 7,5-8 грн. Тариф діятиме 12 місяців.

«Річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні півроку. Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни», - пояснив Попенко.

Експерт нагадав, що Україна має власний видобуток і собівартість газу 2,6 грн. За його словами, українців будуть «тупо доїти».