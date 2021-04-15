Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
  • У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті
  • Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні

Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 09:38
Версія для друку
Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ

Коментар надав Олег Попенко.

Новину передає «Преса України».

Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що з травня в країні не діятиме фіксована ціна на газ з максимальним обмеженням 6,99 грн за куб. Так, ціна виросте до 7,5-8 грн. Тариф діятиме 12 місяців.

«Річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні півроку. Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни», - пояснив Попенко.

Експерт нагадав, що Україна має  власний видобуток і собівартість газу 2,6 грн. За його словами, українців будуть «тупо доїти».

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції