В Україні понад 16 тисяч нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 09:01

Статистика змінилась незначно.

Новину передає «Преса України».

14 квітня в Україні провели 119 615 тестів на коронавірус та виявили 16 427 нових випадків захворювання. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих 628 дітей та 383 медпрацівника.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 14 апреля 2021 г.

На жаль, кількість летальних випадків продовжує рости, плюс 433 хворих. Разом з тим за добу одужали 11 148 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість нових хворих зареєстрована у м. Київ - 1 625, Харківській області - 1 168.