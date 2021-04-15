Тільки в Україні: Закрити неугодні телеканали і відкрити Алею свободи слова

Аня Мартинюк 15 квітня 2021, 08:33

Український письменник відреагував на появу в Україні Алеї свободи слова.

Новину передає «Преса України».

У Києві з‘явилася Алея свободи слова в парку біля пам‘ятника Георгію Гонгадзе. Так, у парку висадили 16 кленів і сакур.

«У такий насправді сумний час (а він дійсно непростий) і в пам‘ять про сумне і важливе це був навдивовижу світлий день. Я чесно долучилася трошки - людей було більше, ніж дерев і це добре. І побігла модерувати розмову про те, як можна допомогти білоруським журналістам, в тому числі тим 12-ти, які зараз за ґратами. Свобода слова - це не просто фраза. Для багатьох і сьогодні це питання життя», - відзначила журналістка Наталія Гуменюк.

Закрыть неугодные телеканалы и открыть Аллею свободы слова – это, конечно, песня. Only in Ukraine ) Опубликовано Anatoli Ulyanov Среда, 14 апреля 2021 г.

Тим часом письменник та блогер Анатолій Улянов відзначив, що лише в Україні можуть закрити неугодні владі телеканали та відкрити Алею свободу слова. Нагадаємо, раніше за указом президента Володимира Зеленського були закриті телеканали «112 Україна», NewsOne та ZIK.