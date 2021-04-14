Нові iPhone матимуть максимально велику камеру

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На 48-мегапікселів.
Новину передає «Преса України».
За даними видання The Verge, яке посилається на аналітика Мін-Чі Куо, у 2022 році айфони будуть дещо іншими. Найдорожчі моделі Pro будуть оснащені 48-мегапіксельним сенсором для основної камери.
«Це буде 1/1,3-дюймовий сенсор з розміром пікселя 1,25 мкм. Це менше, ніж 1,7 мкм пікселів в iPhone 12 Pro Max, але еквівалентний розмір пікселів буде більше приблизно на 2,5 мкм, якщо датчик використовується для 12-мегапіксельних зображень», - зазначив експерт.
За попередніми даними, нові айфони матимуть екрани розміром 6,1 та і 6,7-дюйма.
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