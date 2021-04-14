Перевзувся – Петро Порошенко вигуляв дороге взуття

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Мова йде про лофери Louis Vuitton за 24 000 гривен.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, українські журналісти повідомили, що політик Петро Порошенко обрав для себе лофери Louis Vuitton. Коштують такі 24 000 гривен. Також колишній український лідер оновив стрижку.
Експерти ж нагадали, що значно змінився погляд Порошенка. Не виключено, що він зробив блефаропластику.
Нагадаємо, Петру Порошенку зараз 55 років.
13:50: Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса
10:16: Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу
09:38: Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу
09:04: У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті
08:27: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні
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