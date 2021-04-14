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Перевзувся – Петро Порошенко вигуляв дороге взуття

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 13:36
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Перевзувся – Петро Порошенко вигуляв дороге взуття

Мова йде про лофери Louis Vuitton за 24 000 гривен.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, українські журналісти повідомили, що політик Петро Порошенко обрав для себе лофери Louis Vuitton. Коштують такі 24 000 гривен. Також колишній український лідер оновив стрижку. 

Експерти ж нагадали, що значно змінився погляд Порошенка. Не виключено, що він зробив блефаропластику.

Нагадаємо, Петру Порошенку зараз 55 років.

 

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