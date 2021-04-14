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Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 13:50
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Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса

Таку заяву випустили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що щеплення від коронавірусної інфекції поки роблять люди, що входять в перші дві хвилі кампанії. Бажаючі зробити укол можуть записатися з 1 березня.

У МОЗ проаналізували заявки й дійшли до висновку, що літні люди менше за інших хочуть робити вакцину проти Covid-19. 

Заступник голови МОЗ Ярослав Кучер зазначив, що станом на 13 квітня в листі очікування 449 960 чоловік. Найбільше охочих – це люди віком від 21 до 39 років. Найменше - люди 80 плюс.

 

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