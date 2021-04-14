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Таку заяву випустили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що щеплення від коронавірусної інфекції поки роблять люди, що входять в перші дві хвилі кампанії. Бажаючі зробити укол можуть записатися з 1 березня.
У МОЗ проаналізували заявки й дійшли до висновку, що літні люди менше за інших хочуть робити вакцину проти Covid-19.
Заступник голови МОЗ Ярослав Кучер зазначив, що станом на 13 квітня в листі очікування 449 960 чоловік. Найбільше охочих – це люди віком від 21 до 39 років. Найменше - люди 80 плюс.
13:50: Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса
10:16: Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу
09:38: Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу
09:04: У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті
08:27: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні
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