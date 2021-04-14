У Києві продовжили жорсткий карантин

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 12:19

Також триватиме транспортний колапс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко дав добро продовженню до 30 квітня жорсткого карантину. Суворі обмеження роботи громадського транспорту також діятимуть.

«Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежувальних заходів в Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше», - зазначив Кличко на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Київ перебуває у «червоній» карантинній зоні з 23 березня. Однак суворий карантин почав діяти з 20 березня.