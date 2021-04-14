Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 10:16

Так вирішив єгипетський суд.

Новину передає «Преса України».

Єгипетський суд постановив, що контейнерне судно Ever Given буде арештовано доти, доки його власник не виплатить 900 мільйонів доларів Управлінню Суецького каналу (SCA) в якості компенсації за перекриття критичної водної артерії майже на тиждень.

Судно під прапором Панами тепер буде під наглядом суду відповідно до статті 6 закону Єгипту про морську торгівлю, доки оператор не виконає вимоги SCA. Повідомляється, що працівники суду поїдуть до поточної зупинки корабля в районі Гірких озер, щоб особисто повідомити екіпаж про це рішення.

Інцидент із зупинкою Суецького каналу все ще розслідується. Глава SCA Усама Рабі заявив газеті Youm7, що висновки будуть оголошені в четвер, 15 квітня.

Нагадаємо, Ever Given опинився на мілині в Суецькому каналі 23 березня. Він утиснувся по діагоналі між двома берегами, перекривши прохід для безперервно прибуваючих кораблів в обидві сторони і спричинивши масивний затор. Лише 29 березня судно відбуксирували. Загальна шкода глобальній торгівлі була оцінена в 1 млрд доларів США.