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Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 09:38
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Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу

Керівництво компанії дало коментар з цього приводу. 

Новину передає «Преса України».

Американська компанія Johnson & Johnson все ще не вирішила свої проблеми з вакциною проти коронавірусу. Після того, як з'явилися перші повідомлення про якість та ефективність препарату, керівництво компанії заявило про припинення поставок вакцини в європейські країни.

Нагадаємо, у деяких людей фіксували рідкісні випадки тромбозу. Раніше подібні проблеми викликала вакцина AstraZeneca. 

Вакцина Johnson & Johnson використовувалась тільки у США, однак і там вирішили призупинити вакцинацію цим препаратом. 

 

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