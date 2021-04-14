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Керівництво компанії дало коментар з цього приводу.
Новину передає «Преса України».
Американська компанія Johnson & Johnson все ще не вирішила свої проблеми з вакциною проти коронавірусу. Після того, як з'явилися перші повідомлення про якість та ефективність препарату, керівництво компанії заявило про припинення поставок вакцини в європейські країни.
Нагадаємо, у деяких людей фіксували рідкісні випадки тромбозу. Раніше подібні проблеми викликала вакцина AstraZeneca.
Вакцина Johnson & Johnson використовувалась тільки у США, однак і там вирішили призупинити вакцинацію цим препаратом.
09:38: Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу
09:04: У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті
08:27: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
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