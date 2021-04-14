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Щоб вони могли «безпечно спати».
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов звернув увагу на те, що у Лос-Анджелесі для безпритульних намалювали на асфальті 70 прямокутників. А саме для «безпечного спання». На цю ціль витрачено півтора мільйона доларів.
З цієї суми $1,3 млн за реалізацію проекту отримає приватний підрядник - компанія Urban Alchemy.
«Дна, хлопці, немає», - прокоментував Улянов.
Пример американского "вэлфера": выделить $1.5 миллиона для того, чтобы нарисовать на асфальте 70 прямоугольников для "...Опубликовано Anatoli Ulyanov Вторник, 13 апреля 2021 г.
Інтернет-спільнота там часом зазначила, що не лише в Україні вміють пиляти бюджет на благоустрій.
09:38: Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу
09:04: У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті
08:27: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
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