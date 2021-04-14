У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 09:04

Щоб вони могли «безпечно спати».

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов звернув увагу на те, що у Лос-Анджелесі для безпритульних намалювали на асфальті 70 прямокутників. А саме для «безпечного спання». На цю ціль витрачено півтора мільйона доларів.

З цієї суми $1,3 млн за реалізацію проекту отримає приватний підрядник - компанія Urban Alchemy.

«Дна, хлопці, немає», - прокоментував Улянов.

Пример американского "вэлфера": выделить $1.5 миллиона для того, чтобы нарисовать на асфальте 70 прямоугольников для "... Опубликовано Anatoli Ulyanov Вторник, 13 апреля 2021 г.

Інтернет-спільнота там часом зазначила, що не лише в Україні вміють пиляти бюджет на благоустрій.