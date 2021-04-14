Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 14 квітня 2021, 08:27

Від попереднього дня цифри змінились незначно.

Новину передає «Преса України».

14 квітня в Україні провели 134 342 тести на коронавірус та виявили 14 553 нових випадків захворювання. Серед нових хворих 612 дітей та 426 медпрацівників. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

На жаль, кількість летальних випадків продовжує рости – 467. Разом з тим за добу одужали 12 384 пацієнти.

14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 13 апреля 2021 г.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків у Києві та Харківській області - 1 457 та 1 255 випадків відповідно.