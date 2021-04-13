Viber блокуватиме дзвінки з невідомих номерів

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Нова функція вже доступна користувачам месенджера.
Новину передає «Преса України».
Користувачі популярного месенджера Viber уже можуть бути спокійні, якщо до них хтось телефонуватиме з невідомого номера. В останній версії платформи з'явилася функція "Блокування невідомих абонентів".
Українці, які бажають захистити себе, можуть активувати функцію в розділі «Додатково», «Параметри», «Виклики та повідомлення».
Тим не менш користувачі месенджера все ж будуть сповіщені, якщо до них хтось дзвонив чи відправляв повідомлення з невідомого номеру.
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
11:25: МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
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