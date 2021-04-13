Viber блокуватиме дзвінки з невідомих номерів

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 14:03

Нова функція вже доступна користувачам месенджера.

Новину передає «Преса України».

Користувачі популярного месенджера Viber уже можуть бути спокійні, якщо до них хтось телефонуватиме з невідомого номера. В останній версії платформи з'явилася функція "Блокування невідомих абонентів".

Українці, які бажають захистити себе, можуть активувати функцію в розділі «Додатково», «Параметри», «Виклики та повідомлення».

Тим не менш користувачі месенджера все ж будуть сповіщені, якщо до них хтось дзвонив чи відправляв повідомлення з невідомого номеру.