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Viber блокуватиме дзвінки з невідомих номерів

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 14:03
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Viber блокуватиме дзвінки з невідомих номерів

Нова функція вже доступна користувачам месенджера.

Новину передає «Преса України».

Користувачі популярного месенджера Viber уже можуть бути спокійні, якщо до них хтось телефонуватиме з невідомого номера. В останній версії платформи з'явилася функція "Блокування невідомих абонентів".

Українці, які бажають захистити себе, можуть активувати функцію в розділі «Додатково», «Параметри», «Виклики та повідомлення».

Тим не менш користувачі месенджера все ж будуть сповіщені, якщо до них хтось дзвонив чи відправляв повідомлення з невідомого номеру.

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