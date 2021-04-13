У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard 13:33
МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer 11:25
Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні 10:48
Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем 09:04
Колишня дружина Джефа Безоса почала роздавати мільйони 09:47
Все через санкції.
Новину передає «Преса України».
Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що РФ можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard. А саме, якщо проти Росії будуть продовжені санкції через її політику.
«Ми можемо з упевненістю констатувати одне: в тих чи інших формах обмеження щодо Росії використовуються цілою низкою держав, які мають на меті незаконні (заходи) з точки зору міжнародного права заходами стримування Росії. Ці обмеження виявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого», - зазначив він.
У телеграм-каналі «Політика країни» відзначили, що такі заяви збоку Росії свідчать про те, що кремль готовий до максимального загострення відносин із Заходом.
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
11:25: МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.