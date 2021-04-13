У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 13:33

Все через санкції.

Новину передає «Преса України».

Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що РФ можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard. А саме, якщо проти Росії будуть продовжені санкції через її політику.

«Ми можемо з упевненістю констатувати одне: в тих чи інших формах обмеження щодо Росії використовуються цілою низкою держав, які мають на меті незаконні (заходи) з точки зору міжнародного права заходами стримування Росії. Ці обмеження виявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого», - зазначив він.

У телеграм-каналі «Політика країни» відзначили, що такі заяви збоку Росії свідчать про те, що кремль готовий до максимального загострення відносин із Заходом.