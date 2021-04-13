У зірки «Один вдома» народилась дитина

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У 40-річного актора це первісток.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що головний актор у культовому фільмі «Один вдома» Маколей Калкін вперше став батьком. У 40-річної знаменитості та його дружини Бренди Сонг ще 5 квітня народився син.
За даними видання Esquire, пара дуже рада. Малюку дали ім’я Дакота. Відомо, що так звали сестру актора, яка загинула у ДТП у віці 29 років.
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
11:25: МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
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