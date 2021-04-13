У зірки «Один вдома» народилась дитина

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 12:28

У 40-річного актора це первісток.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що головний актор у культовому фільмі «Один вдома» Маколей Калкін вперше став батьком. У 40-річної знаменитості та його дружини Бренди Сонг ще 5 квітня народився син.

За даними видання Esquire, пара дуже рада. Малюку дали ім’я Дакота. Відомо, що так звали сестру актора, яка загинула у ДТП у віці 29 років.