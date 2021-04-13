Біткоїн добрався до нових висот

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 12:00

За рік криптовалюта здорожчала майже в 7 разів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,13 квітня, ціна на біткоїн досягла відмітки $62703. Це вперше криптовалюта доросла до цієї цифри. Так, загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна тепер становить $1,17 трлн.

Про це свідчать дані CoinDesk. Нагадаємо, на глобальному ринку криптовалюти частка біткоіїна займає більше 70%. За останній рік біткоїн здорожчав майже в 7 разів.