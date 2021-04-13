Біткоїн добрався до нових висот

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За рік криптовалюта здорожчала майже в 7 разів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,13 квітня, ціна на біткоїн досягла відмітки $62703. Це вперше криптовалюта доросла до цієї цифри. Так, загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна тепер становить $1,17 трлн.
Про це свідчать дані CoinDesk. Нагадаємо, на глобальному ринку криптовалюти частка біткоіїна займає більше 70%. За останній рік біткоїн здорожчав майже в 7 разів.
11:25: МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
09:04: Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем
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