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Західні області України чекає мокрий сніг

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 12:05
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Західні області України чекає мокрий сніг

Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 квітня в Україну прийде атмосферний фронт з «непростим характером». 

«Бо - холодний, а, отже, принесе похолодання в західні області України і навіть!!! мокрий сніг», - наголосила вона.

Жителям решти території можна розраховувати на комфортні +10+16 градусів. На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10+16 градусів. На узбережжях морів місцями стовпчики термометрів покажуть +9+12 градусів. 

Невеликі дощі ймовірні на Півночі, на Сході України, ввечері на Одещині. У Києві +12+14 градусів, можливий невеликий дощ.

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