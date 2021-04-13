Західні області України чекає мокрий сніг

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Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 квітня в Україну прийде атмосферний фронт з «непростим характером».
«Бо - холодний, а, отже, принесе похолодання в західні області України і навіть!!! мокрий сніг», - наголосила вона.
Жителям решти території можна розраховувати на комфортні +10+16 градусів. На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10+16 градусів. На узбережжях морів місцями стовпчики термометрів покажуть +9+12 градусів.
Невеликі дощі ймовірні на Півночі, на Сході України, ввечері на Одещині. У Києві +12+14 градусів, можливий невеликий дощ.
13:33: У Кремлі допускають відключення Росії від Visa і MasterCard
11:25: МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
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