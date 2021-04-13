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МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 11:25
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МОЗ почало готувати українців до вакцинації препаратом Pfizer

Вона стартує вже на цьому тижні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,13 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що 117 тисяч доз антикоронавірусної вакцини від компанії Pfizer мають прибути в Україну на цьому тижні.   

«Наступна партія, яку ми очікуємо, і очікуємо в найближчі дні, а якщо сказати точніше, то вже на цьому тижні - це вакцина компанії Pfizer, 117 тис. доз, які будуть поставлятися в рамках ініціативи COVAX», - заявив Степанов.

Як відомо, в рамках COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини. Вакцину розприділять в будинки-інтернати, будинки для людей похилого віку, а також її нададуть співробітникам цих будинків.

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