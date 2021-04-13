Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
  • У Зеленського не планують наступів на Донбасі
  • Тихановська запланувала зустріч з Зеленським

Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 10:48
Версія для друку
Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні

Ситуація на російсько-українському  кордоні насторожила сусідню країну. 

Новину передає «Преса України».

У Польщі висловились з приводу стягнення РФ техніки до українського кордону. Так, у МЗС Польщі вважають, що ці дії можуть мати наступальний характер. Тому у Польщі попередили, що у разі такого ходу подій санкції проти РФ будуть посилені.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський. За його словами, Захід повинен бути послідовним у протидії російській агресії. 

Він особливо наголосив, що не можна допустити «м'якого підходу» до РФ, оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції