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Ситуація на російсько-українському кордоні насторожила сусідню країну.
Новину передає «Преса України».
У Польщі висловились з приводу стягнення РФ техніки до українського кордону. Так, у МЗС Польщі вважають, що ці дії можуть мати наступальний характер. Тому у Польщі попередили, що у разі такого ходу подій санкції проти РФ будуть посилені.
Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський. За його словами, Захід повинен бути послідовним у протидії російській агресії.
Він особливо наголосив, що не можна допустити «м'якого підходу» до РФ, оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
09:04: Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем
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