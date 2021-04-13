Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 10:48

Ситуація на російсько-українському кордоні насторожила сусідню країну.

Новину передає «Преса України».

У Польщі висловились з приводу стягнення РФ техніки до українського кордону. Так, у МЗС Польщі вважають, що ці дії можуть мати наступальний характер. Тому у Польщі попередили, що у разі такого ходу подій санкції проти РФ будуть посилені.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський. За його словами, Захід повинен бути послідовним у протидії російській агресії.

Він особливо наголосив, що не можна допустити «м'якого підходу» до РФ, оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.