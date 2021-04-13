Греція планує пускати до себе українських туристів

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Уже у травні.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з 14 травня Греція планує пускати до себе туристів з України. Тим не менше остаточне рішення ще не прийняте. Ситуацію прокоментував міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.
«Реальність така, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибувають в нашу країну, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати в Україну, зможуть це зробити», - заявив він.
Відомо, що у разі відкриття кордонів мандрівникам з України доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. Або затверджений українською владою сертифікат про вакцинацію. За попередніми даними, у травні можливо буде також пред’являти негативний тест на антиген.
10:48: Польща пригрозила санкціями у разі військової агресії РФ в Україні
09:04: Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем
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