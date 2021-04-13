Греція планує пускати до себе українських туристів

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 10:15

Уже у травні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 14 травня Греція планує пускати до себе туристів з України. Тим не менше остаточне рішення ще не прийняте. Ситуацію прокоментував міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

«Реальність така, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибувають в нашу країну, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати в Україну, зможуть це зробити», - заявив він.

Відомо, що у разі відкриття кордонів мандрівникам з України доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. Або затверджений українською владою сертифікат про вакцинацію. За попередніми даними, у травні можливо буде також пред’являти негативний тест на антиген.