Японія скине воду з АЕС Фукусіма в океан

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Дві країни висловились проти цього.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 квітня, стало відомо, що японський уряд прийняв рішення скинути в океан воду з АЕС Фукусіма-1. Як зазначають ЗМІ, вода начебто уже очищена від радіоактивних частинок. Як відомо, вода використовувалась для охолодження розплавленого палива. Ідея скинути воду в океан була озвучена ще в 2019 році.
В результаті Китай і Південна Корея відреагували негативно на такий хід подій. У МЗС Китаю зазначили, що стурбовані таким одностороннім рішенням.
«Ми настійно закликаємо Японію визнати відповідальність, дотримуватися наукового підходу, виконувати свої міжнародні зобов'язання і належним чином реагувати на серйозні заклопотаності міжнародного співтовариства, сусідніх країн і їхніх громадян», - йдеться у повідомленні.
Уряд Південної Кореї тим часом додав, що дії Японії можуть і непрямим чином вплинути на безпеку людей і навколишнього середовища.
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