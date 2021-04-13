Японія скине воду з АЕС Фукусіма в океан

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 09:43

Дві країни висловились проти цього.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 квітня, стало відомо, що японський уряд прийняв рішення скинути в океан воду з АЕС Фукусіма-1. Як зазначають ЗМІ, вода начебто уже очищена від радіоактивних частинок. Як відомо, вода використовувалась для охолодження розплавленого палива. Ідея скинути воду в океан була озвучена ще в 2019 році.

В результаті Китай і Південна Корея відреагували негативно на такий хід подій. У МЗС Китаю зазначили, що стурбовані таким одностороннім рішенням.

«Ми настійно закликаємо Японію визнати відповідальність, дотримуватися наукового підходу, виконувати свої міжнародні зобов'язання і належним чином реагувати на серйозні заклопотаності міжнародного співтовариства, сусідніх країн і їхніх громадян», - йдеться у повідомленні.

Уряд Південної Кореї тим часом додав, що дії Японії можуть і непрямим чином вплинути на безпеку людей і навколишнього середовища.