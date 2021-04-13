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Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 09:04
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Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем

Коштує наряд 36 000 гривен.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, на зустріч з лідером Туреччини та його дружиною обрала чорну сукню від Вікторії Бекхем. Продовжив образ жакет української марки A.M.G.

Коштує сукня 36 000 гривень. Варто зазначити, що поки Зеленський спілкувався зі своїм турецьким колегою, Олена вела діалог з дружиною глави Туреччини Еміне. Відомо, що перша леді України запустила два аудіогіда - в Стамбулі і Анкарі. А саме в Галатській вежі і Музеї анатолійських цивілізацій.

 

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