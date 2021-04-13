В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих

Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем 09:04
Колишня дружина Джефа Безоса почала роздавати мільйони 09:47
Журнал Time випустив статтю про загострення ситуації на Донбасі 13:38
Принц Гаррі та Меган Маркл вшанували пам'ять герцога Единбурзького 11:55
Сподин Игорь: Главное — верить в себя и упорно двигаться к цели 10:48
Разом з тим повільними темпами в країні проходить вакцинація.
Новину передає «Преса України».
12 квітня в Україні провели 83 975 тестів на коронавірус та виявили 11 680 нових хворих. Також за добу померли 457 пацієнтів. Тим не менше одужали 14 019 осіб.
Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих 501 дитина та 366 медпрацівників. Найбільша кількість нових хворих була виявлена в столиці, плюс 1 503 людини.
11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 12 апреля 2021 г.
Міністр додав, що від початку вакцинальної кампанії вакцину від коронавірусу отримали 388 399 осіб. З них другу дозу отримали 5 осіб.
09:04: Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Туреччини сукню від Вікторії Бекхем
09:47: Колишня дружина Джефа Безоса почала роздавати мільйони
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.