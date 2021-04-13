В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 13 квітня 2021, 08:30

Разом з тим повільними темпами в країні проходить вакцинація.

Новину передає «Преса України».

12 квітня в Україні провели 83 975 тестів на коронавірус та виявили 11 680 нових хворих. Також за добу померли 457 пацієнтів. Тим не менше одужали 14 019 осіб.

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих 501 дитина та 366 медпрацівників. Найбільша кількість нових хворих була виявлена в столиці, плюс 1 503 людини.

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 12 апреля 2021 г.

Міністр додав, що від початку вакцинальної кампанії вакцину від коронавірусу отримали 388 399 осіб. З них другу дозу отримали 5 осіб.