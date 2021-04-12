Українців почали вакцинувати препаратом Sinovac

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Це препарат китайського виробництва.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що від 12 квітня в Україні стартувала вакцинація препаратом китайського виробництва Sinovac.
Народна обраниця наголосила, що цей препарат вводитимуть маломобільним групам населення і працівникам критичної інфраструктури.
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