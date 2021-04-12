На українців чекає мокрий сніг

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Синоптик представила свіжий прогноз погоди.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 квітня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчим часом в західних областях країни очікується серйозне похолодання. Є ймовірність мокрого снігу.
«Але завтра ще практично повсюди буде тепло - вдень +12+18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9+12 градусів», - додала синоптик.
Опади у вигляді дощу ймовірні 13-го квітня на Півночі, в Центрі та на Півдні. Мокрий сніг на Заході очікується пізно ввечері 13 квітня або 14 квітня.
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