На українців чекає мокрий сніг

Аня Мартинюк 12 квітня 2021, 13:14

Синоптик представила свіжий прогноз погоди.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 квітня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчим часом в західних областях країни очікується серйозне похолодання. Є ймовірність мокрого снігу.

«Але завтра ще практично повсюди буде тепло - вдень +12+18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9+12 градусів», - додала синоптик.

Опади у вигляді дощу ймовірні 13-го квітня на Півночі, в Центрі та на Півдні. Мокрий сніг на Заході очікується пізно ввечері 13 квітня або 14 квітня.