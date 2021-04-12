Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Зеленського не планують наступів на Донбасі
  • Тихановська запланувала зустріч з Зеленським
  • Журналісти розповіли про нерухомість Вакарчука

Тротуарная плитка - Как ее выбрать

Аня Мартинюк 11 квітня 2021, 11:49
Версія для друку
Тротуарная плитка - Как ее выбрать

То, какой материал будет использован на террасе, конечно, повлияет на весь внешний вид пространства. Разумеется, мощение - очевидный выбор для террасы, но есть много типов и вариантов отделки, которые вы можете выбрать в зависимости от пожеланий. Сегодня купить тротуарную плитку в Киеве просто. Важно знать, какой проект будет реализирован.

Разные стили

Неформальный английский сад в стиле коттеджа будет иметь совершенно другой материал для достижения правильного внешнего вида, чем современный минималистский сад. Восстановленный кирпич, йоркский камень и гравий будут творить чудеса в неформальном пространстве. Что-то с текстурой и шероховатыми краями, но для современного сада, вам, скорее всего, понадобится гладкий камень с острыми краями и не слишком разнообразным цветом.

В Ковальська есть огромный выбор вариантов укладки и много лет опыта. Поэтому, здесь вам быстро помогут.

Плюсы и минусы

Конечно, у каждого есть свои минусы.

  • Укладка регенерированного йоркского камня занимает очень много времени, потому что ни один кусок не имеет одинаковых размеров, а для укладки больших камней потребуется 2 человека. Пиленый гладкий камень укладывать намного быстрее, потому что размеры будут одинаковыми, но камень светлого цвета, вероятно, потребуется часто чистить.
  • Брусчатка из натурального камня всегда будет выглядеть лучше, чем готовая продукция, но ваш бюджет, очевидно, будет определять, что вы можете иметь. Есть некоторые недорогие изделия из песчаника, которые отлично смотрятся и подходят для использования в пешеходных зонах.
  • Если ваша терраса выходит на север, вам также необходимо подумать о материале, который вы используете. Йоркский камень может быть действительно опасен во влажных тенистых местах, поскольку его пористая природа привлекает мох и водоросли - вы никогда не будете использовать его на краю бассейна. Песчаники лучше подходят для тенистых участков, но если вам нужен вид камня Йорка, есть альтернативы - порфирий - это непористый сероватый камень.
  • Для более неформальных зон отдыха хорошим выбором могут быть декоративные агрегаты. Они свободно дренируют и при необходимости могут быть дополнены, что отлично подходит для неформального сада, так как вы можете легко создать посадочные карманы. Подметать, конечно, не так просто, но хорошие грабли с этим справятся. 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції