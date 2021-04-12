Тротуарная плитка - Как ее выбрать

Аня Мартинюк 11 квітня 2021, 11:49

То, какой материал будет использован на террасе, конечно, повлияет на весь внешний вид пространства. Разумеется, мощение - очевидный выбор для террасы, но есть много типов и вариантов отделки, которые вы можете выбрать в зависимости от пожеланий. Сегодня купить тротуарную плитку в Киеве просто. Важно знать, какой проект будет реализирован.

Разные стили

Неформальный английский сад в стиле коттеджа будет иметь совершенно другой материал для достижения правильного внешнего вида, чем современный минималистский сад. Восстановленный кирпич, йоркский камень и гравий будут творить чудеса в неформальном пространстве. Что-то с текстурой и шероховатыми краями, но для современного сада, вам, скорее всего, понадобится гладкий камень с острыми краями и не слишком разнообразным цветом.

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Плюсы и минусы

Конечно, у каждого есть свои минусы.