Українців попередили про ріст цін на м'ясо

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Новину передає «Преса України».
В асоціації «М'ясної галузі» повідомили, що 12-18 квітня закупівельні ціни на свиней у живій вазі зростуть. А саме до 43-44 грн за кілограм. Причина – прогнозований попит на початку травня.
Так, експерти пояснили, що на українців чекають тривалі вихідні 1-4 травня, 8-10 травня у зв’язку із святкуванням Великодня, Дня праці, а також Дня пам'яті і примирення.
«Карантинні обмеження, пікніки на природі будуть сприяти збільшенню попиту на м'ясо для шашлику», - зазначили в асоціації.
Так, з 12 по 18 квітня вартість на свинину може підскочити на 3-4 грн за кілограм.
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