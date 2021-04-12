Українці почали більше платити за авто зі США

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Доводиться доплачувати майже $900.
Новину передає «Преса України».
Держмитниця повідомила всі свої підрозділи про зміни правил ввезення автомобілів зі США. Як відомо, такі автівки користуються великою популярністю в Україні, адже вони дешевші, в кращому стані та не мають скрученого пробігу.
Так, залежно від віддаленості порту, за те, щоб привезти авто доведеться заплатити від $700 до $1,3 тис. раніше ж вартість розмитнення була фіксованою, $400. Тепер в середньому ця послуга обійдеться в $1 тис.
Наголошується, що вартість доставки з кожного американського штату буде різною. Також українці платитимуть більше податків. Чим дорожче авто – тим вищий податок. Гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко уточнив, що раніше не було документа, який міг би врахувати транспортні витрати.
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