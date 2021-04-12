Ортопедическая обувь на ortop.ua

zmxn 11 квітня 2021, 09:47

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый четвертый житель планеты страдает заболеваниями опорно-двигательной системы. Они вызваны как сопутствующими хроническими заболеваниями, так и неудобной или неправильно подобранной обувью.

Как продавец сертифицированных товаров медицинского назначения, магазин «Ортоп» объявляет об очередном расширении ассортимента ортопедической обуви — у нас можно приобрести новинки модельного ряда весны — лета 2021. Рассказываем об особенностях, разновидностях, а также преимуществах представленных товаров.

Из-за высокого современного ритма жизни стопа подвергается повышенной нагрузке. Это может вызвать различные деформации — плоскостопие, вальгусную деформацию, пяточную шпору, — нарушение кровообращения, а также усугубить хронические состояния. В результате ноги быстро устают, отекают, а в конце дня беспокоит ноющая боль.

Специальная ортопедическая обувь используется в качестве лечения и профилактики заболеваний нижних конечностей. В чем ее преимущества перед обычными моделями?

Нога занимает анатомически правильное положение — это предотвращает любые нарушения функций конечности.

Продукция изготавливается из сертифицированных материалов высокого качества как натуральных, так и синтетических — кожи, текстиля, нубука, кожзаменителя и других. Они обеспечивают оптимальный воздухообмен, предотвращают слишком высокое потоотделение, неприятных запах и раздражение кожи.

Подошва в ортопедических моделях легка и гибкая, при этом довольно прочная — это защищает стопу при ходьбе по неровной поверхности. То, что стопа не перенапрягается, служит профилактикой утомляемости.

Дополнительно укладывается ортопедическая стелька с супинатором продольного свода.

Детские модели используют каблук Томаса — удлиненная пятка для поддержки продольного свода.

Пяточная часть повышенной плотности защищает ногу от травм, стабилизирует ее и обеспечивает плотную фиксацию конечности.

Конструкция стабилизирует кровообращение, улучшает походку и укрепляет мышцы.

Анатомическая обувь рекомендуется при следующих состояниях:

Вальгусная деформация большого пальца. Заболевание вызывает деформацию сустава, из-за чего он сильно выпирает в сторону, вызывает постоянную боль и усложняет использование обычной обуви.

Варусная деформация. Она приводит к искривлению свода и оси стопы. В результате нагрузка распределяется неравномерно, стопа деформируется наружу, а в конце дня чувствуется ноющая боль и сильная усталость. Хотя болезнь чаще встречается у детей, от нее страдают и взрослые.

Продольное и поперечное плоскостопие. Болезнь вызывает уплощение свода стопы, из-за чего теряются ее амортизационные функции. Больной чувствует ноющую боль, тяжесть и быструю утомляемость, он быстро устает, а также страдает нарушениями осанки.

Диабетическая стопа. Одним из осложнений сахарного диабета является потеря чувствительности стопы, из-за больной своевременно не замечает ранки на коже, и они практически не заживают. Это приводит к серьезным осложнениям вплоть до гангрены и ампутации части или целой стопы.

Пяточная шпора. На пяточной кости образуется нарост из затвердевших тканей, который во время ходьбы повреждает мягкие ткани на пятке, вызывая боль и неудобства.

Когтеобразные, молоткообразные и другие искривления пальцев.

Хронические заболевания суставов — артроз, артрит и другие.

Деформация позвоночника — лордоз, сколиоз, кифоз и другие.

Варикозное расширение вен, тромбофлебит и другие заболевания кровеносной системы.

В модельном ряде весны и лета 2021 года представлены модели для взрослых и детей: