Колишня дружина Джефа Безоса почала роздавати мільйони

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Маккензі Скотт займається благодійністю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що екс-дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт зайнялась благодійністю. Жінка, яка є однією з найбагатших у світі, пожертвувала 8 млн доларів громадському коледжу Тертл-Маунтін, де близько 500 студентів, більшість з них корінні американці.
Як зазначається, гроші були передані без будь-яких умов. Глава коледжу Донна Браун заявила, що коли дізналась про вчинок Маккензі Скотт, вона була якраз за кермом автомобіля.
«Мені довелося з'їхати на узбіччя дороги. У мене відвисла щелепа. Максимум, який ми отримали до цього, становив 300 тисяч доларів. Так що отримати 8 мільйонів доларів було дивно», - заявила вона.
Також відомо, що гроші підуть на розвиток магістерської програми, а також на побутові потреби.
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