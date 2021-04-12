Колишня дружина Джефа Безоса почала роздавати мільйони

Аня Мартинюк 12 квітня 2021, 09:47

Маккензі Скотт займається благодійністю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що екс-дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт зайнялась благодійністю. Жінка, яка є однією з найбагатших у світі, пожертвувала 8 млн доларів громадському коледжу Тертл-Маунтін, де близько 500 студентів, більшість з них корінні американці.

Як зазначається, гроші були передані без будь-яких умов. Глава коледжу Донна Браун заявила, що коли дізналась про вчинок Маккензі Скотт, вона була якраз за кермом автомобіля.

«Мені довелося з'їхати на узбіччя дороги. У мене відвисла щелепа. Максимум, який ми отримали до цього, становив 300 тисяч доларів. Так що отримати 8 мільйонів доларів було дивно», - заявила вона.

Також відомо, що гроші підуть на розвиток магістерської програми, а також на побутові потреби.