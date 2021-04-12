У Зеленського не планують наступів на Донбасі

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Про це розповіла Юлія Мендель.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вистуила в ефірі телеканалу Дім. Вона прокоментувала ситуацію на сході країни.
«За півроку, поки дотримувався режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже в цьому році, за трохи більше трьох місяців, загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений», - заявила Мендель.
Тим не менше, українська сторона не планує наступів попри те, що останні події, а саме стягнення військ РФ до кордонів України, вказує на готовність агресора вступати в бій.
«Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці і посилювати обстановку - це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози», - додала вона.
За словами Мендель, до миру треба рухатися всіма можливими дипломатичними способами.
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