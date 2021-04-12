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У Зеленського не планують наступів на Донбасі

Аня Мартинюк 12 квітня 2021, 09:07
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У Зеленського не планують наступів на Донбасі

Про це розповіла Юлія Мендель.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вистуила в ефірі телеканалу Дім. Вона прокоментувала ситуацію на сході країни.

«За півроку, поки дотримувався режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже в цьому році, за трохи більше трьох місяців, загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений», - заявила Мендель.

Тим не менше, українська сторона не планує наступів попри те, що останні події, а саме стягнення військ РФ до кордонів України, вказує на готовність агресора вступати в бій.

«Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці і посилювати обстановку - це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози», - додала вона.

За словами Мендель, до миру треба рухатися всіма можливими дипломатичними способами.

 

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