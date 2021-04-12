Вихідні в Україні виявилися не сильно коронавірусними

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За добу виявили 7 856 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що в Україні за минулу добу хворих на коронавірус побільшало на 7 856 осіб. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
За його даними, одужали за останню добу 5 355 осіб. Серед нових заражених 355 дітей і 119 медпрацівників.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Дніпропетровській області (1 112 осіб), Харківській області (595), Київській області (477) та Львівській області (590)», - зазначив Міністр.
На жаль, за добу померли 287 пацієнтів.
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