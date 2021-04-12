Вихідні в Україні виявилися не сильно коронавірусними

Аня Мартинюк 12 квітня 2021, 08:33

За добу виявили 7 856 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що в Україні за минулу добу хворих на коронавірус побільшало на 7 856 осіб. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За його даними, одужали за останню добу 5 355 осіб. Серед нових заражених 355 дітей і 119 медпрацівників.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Дніпропетровській області (1 112 осіб), Харківській області (595), Київській області (477) та Львівській області (590)», - зазначив Міністр.

На жаль, за добу померли 287 пацієнтів.