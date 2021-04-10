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Росія розробляє четверту антикоронавірусну вакцину

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 13:57
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Росія розробляє четверту антикоронавірусну вакцину

Про це повідомило МОЗ РФ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що у Науково-дослідному інституті грипу ім.А.А. Смородинцева МОЗ РФ працюють на створенням чергової вакцини проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко зазначив, що результати не змусять на себе чекати. Очікується, що препарат стане доступним взимку.

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