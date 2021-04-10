Журнал Time випустив статтю про загострення ситуації на Донбасі

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 13:38

Журналісти спробували розібратися, що буде далі у наростаючій агресії між Україною та Росією.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Time звернуло увагу на те, що Росія підтягує військову техніку до українсього кордону.

«Останні кілька тижнів спостерігається спалах насильства вздовж лінії припинення вогню, що відокремлює відокремлені регіони східної України від решти країни ... що спонукає Москву розпочати збір військ уздовж кордону України. Це прелюдія до війни? Не схоже», - йдеться у матеріалі.

Журналісти зауважили, що Україна є стратегічною країною, яку, на думку Москви, потрібно тримати під своїм впливом.

«Для Москви намір полягає в тому, щоб два сепаратистські регіони провели місцеві вибори та керували собою, але не повністю відірвалися від України; Москва хоче, щоб території залишалися напівнезалежними, щоб Росія могла використовувати їх для впливу на політичні події в Україні, наприклад, потенційно блокуючи будь-які кроки щодо вступу до НАТО. Кінцева мета Росії полягає в тому, щоб цей квазінезалежний статус закріпився в конституції України», - наголосили журналісти.

Вони також прогнозують, «з огляду на все», що на тимчасово окупованих територіях найближчим часом буде спостерігатися більше насильства.