Ізраїльський лікар розкритикував український карантин

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 13:08

Борис Бриль назвав їх дитячими забавками.

Новину передає «Преса України».

Відомий ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль відреагував на посилення карантинних заходів в Україні. За його словами, те, що відбувається в країні, важко назвати «локдауном».

«Не дивлячись на саму пандемію, в Ізраїлі смертність була 0,8%. Це один з найнижчих показників у світі. Ізраїль пройшов цю пандемію нормально, в Україні звичайно ж дуже великі проблеми і з вакцинацією і з хворими. І, на жаль, ті групи населення, які в світі в країнах ... Італія, Америка, Бельгія, Іспанія - захлеснула, в Україні ці групи населення просто не живуть (літні люди. - ред.). В Україні вмирали ті групи населення, яких ми не бачили в тих, країнах ... Це - дуже велика катастрофа», - зазначив він.

За словами лікаря, те, що в Україні називають локдауном, правильніше назвати «дитячим садком». Він звернув увагу, що на дорогах України багато машин, а коли локдаун, то людям їхати було б нікуди.