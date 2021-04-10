Тихановська запланувала зустріч з Зеленським

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 12:30

А також з американським лідером.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська озвучила свій намір провести зустріч з президентами США та України. Відповідна заява пролунала на Youtube-каналі.

Світлана Тихановська зазначила, що тримає зв'язок з Вашингтоном, зокрема послом США Джулі Фішер, однак пандемія не дозволяє їй провести важливі зустрічі. Наразі ведеться діалог щодо організації зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася», - наголосила вона.

Варто зазначити, що прямий ефір з Тихановською відбувся 9 квітня.