Тихановська запланувала зустріч з Зеленським

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А також з американським лідером.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська озвучила свій намір провести зустріч з президентами США та України. Відповідна заява пролунала на Youtube-каналі.
Світлана Тихановська зазначила, що тримає зв'язок з Вашингтоном, зокрема послом США Джулі Фішер, однак пандемія не дозволяє їй провести важливі зустрічі. Наразі ведеться діалог щодо організації зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
«Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася», - наголосила вона.
Варто зазначити, що прямий ефір з Тихановською відбувся 9 квітня.
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