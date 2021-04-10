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Принцу Філіпу було 99 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл випустили заяву на тлі смерті принца Філіпа.
«В пам’ять про Його Королівську Високість Герцога Единбурзького, 1921-2021. Дякуємо за вашу послугу ... За Вами дуже сумуватимуть», - йдеться на домашній сторінці веб-сайту Гаррі та Меган.
Нагадаємо, у січні 2020 року пара відступила від обов'язків старшого королівського складу. В інтерв'ю з Опрою Уінфрі подружжя звинуватило членів королівської сім'ї в расизмі. Зараз пара живе в США. Швидше за все Гаррі та Меган поїдуть до Великої Британії на похорон.
Принц Гаррі братиме участь у похороні, незалежно від того, чи приєднається до нього вагітна Маркл.
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11:55: Принц Гаррі та Меган Маркл вшанували пам'ять герцога Единбурзького
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