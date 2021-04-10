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Китай оштрафував компанію Alibaba на колосальну суму

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 11:21
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Китай оштрафував компанію Alibaba на колосальну суму

За порушення антимонопольного законодавства. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що китайська влада оштрафувала відому компанію Alibaba майже на 3 млрд доларів. А саме на 18,22 млрд юанів. Як зазначається, причина такого ходу подій - порушення антимонопольного законодавства.

«Накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,712 мільярда юанів, що в цілому становить 18,228 мільярда юанів», - йдеться в заяві.

Як наголошується, з 2015 року Alibaba зловживала своєю домінуючою позицією на ринку і пригнічувала компанії, які торгувала на її платформі.

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