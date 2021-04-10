Китай оштрафував компанію Alibaba на колосальну суму

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За порушення антимонопольного законодавства.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що китайська влада оштрафувала відому компанію Alibaba майже на 3 млрд доларів. А саме на 18,22 млрд юанів. Як зазначається, причина такого ходу подій - порушення антимонопольного законодавства.
«Накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,712 мільярда юанів, що в цілому становить 18,228 мільярда юанів», - йдеться в заяві.
Як наголошується, з 2015 року Alibaba зловживала своєю домінуючою позицією на ринку і пригнічувала компанії, які торгувала на її платформі.
08:31: Кабмін змінив обмеження в «червоних» карантинних зонах
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