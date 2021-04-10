На тлі пандемії Мальта вирішила доплачувати туристам

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По 100-200 євро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що влада Мальти подумує доплачувати іноземцям, які прибувають на острів на відпочинок. Так, пропонується платити туристам по 100-200 євро, якщо вони пробудуть на Мальті щонайменше три дні.
Чиновники з міністерства туризму країни зазначили, що для отримання грошей туристам необхідно забронювати номер у готелі. Так, влада Мальти надасть туристу 100 євро і готель стільки ж.
За відпочинок у чотиризірковому готелі виплачуватимуть 150 євро, тризірковому - 100 євро. Нагадаємо, туризм в економіці острівної країни займає 27%.
08:31: Кабмін змінив обмеження в «червоних» карантинних зонах
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