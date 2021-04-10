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На тлі пандемії Мальта вирішила доплачувати туристам

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 10:49
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На тлі пандемії Мальта вирішила доплачувати туристам

По 100-200 євро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що влада Мальти подумує доплачувати іноземцям, які прибувають на острів на відпочинок. Так, пропонується платити туристам по 100-200 євро, якщо вони пробудуть на Мальті щонайменше три дні.

Чиновники з міністерства туризму країни зазначили, що для отримання грошей туристам необхідно забронювати номер у готелі. Так, влада Мальти надасть туристу 100 євро і готель стільки ж.

 За відпочинок у чотиризірковому готелі виплачуватимуть 150 євро, тризірковому - 100 євро. Нагадаємо, туризм в економіці острівної країни займає 27%.

  

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