В Україні запрацював аеромедичний простір

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Першою повітрям транспортували 79-річну жінку.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зробили важливу заяву. Як зазначається, в країні запрацював аеромедичний простір. Вперше вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку.
79-річну жінку перевозили з міста Турка. У неї підозра на гострий мозковий інсульт. Наразі жінкою займаються лікарі.
«Це перше транспортування пацієнта в межах пілота з аеромедичної евакуації ... Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого і якісного порятунку життя», - прокоментував подію глава МОЗ Максим Степанов.
За словами міністра, пілотний проект запущений поки в двох областях - Київській і Львівській.
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