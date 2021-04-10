В Україні запрацював аеромедичний простір

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 10:15

Першою повітрям транспортували 79-річну жінку.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зробили важливу заяву. Як зазначається, в країні запрацював аеромедичний простір. Вперше вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку.

79-річну жінку перевозили з міста Турка. У неї підозра на гострий мозковий інсульт. Наразі жінкою займаються лікарі.

«Це перше транспортування пацієнта в межах пілота з аеромедичної евакуації ... Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого і якісного порятунку життя», - прокоментував подію глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, пілотний проект запущений поки в двох областях - Київській і Львівській.