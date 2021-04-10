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Румунський землетрус відчули й в Одеській області

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 09:43
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Румунський землетрус відчули й в Одеській області

На щастя, обійшлось без жертв та матеріальних втрат. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що  потужний землетрус, який сколихнув Румунію 9 квітня, «зачепив» й територію  Одеської області.

Як відомо, підземні поштовхи магнітудою 4,6 зафіксували на сході Румунії. У прес-службі Головного центру спеціального контролю зазначили, що землетрус не несе загрози для населення України.

Уточнюється, що стихійне лихо поширилося на території Ренійського, Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області. Люди, які живуть у багатоповерхівках, могли відчути підземні поштовхи.

 

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