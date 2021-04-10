В Україні побільшало ковідних хворих

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Також стабільно зростає кількість смертей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіли 17 463 осіб. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, уточнивши, що серед нових заражени 684 дитини і 394 медика.
17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 9 апреля 2021 г.
Він уточнив, що задобу було проведено 122 181 тест на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві, плюс 1 605 пацієнтів.
На жаль, за добу від коронавірусу померли 398 пацієнтів.
08:31: Кабмін змінив обмеження в «червоних» карантинних зонах
10:17: Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років
09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
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