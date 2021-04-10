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В Україні побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 09:06
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В Україні побільшало ковідних хворих

Також стабільно зростає кількість смертей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіли 17 463 осіб. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, уточнивши, що серед нових заражени 684 дитини і 394 медика.

17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Пятница, 9 апреля 2021 г.

Він уточнив, що задобу було проведено 122 181 тест на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві, плюс 1 605 пацієнтів.

На жаль, за добу від коронавірусу померли 398 пацієнтів.

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