В Україні побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 10 квітня 2021, 09:06

Також стабільно зростає кількість смертей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіли 17 463 осіб. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, уточнивши, що серед нових заражени 684 дитини і 394 медика.

17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 9 апреля 2021 г.

Він уточнив, що задобу було проведено 122 181 тест на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві, плюс 1 605 пацієнтів.

На жаль, за добу від коронавірусу померли 398 пацієнтів.