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Дозволеного стало більше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що у регіонах, які знаходяться в «червоній» зоні карантину, тепер дозволені торгівля посадковим матеріалом, робота хімчисток. Також зелене світло дали ветеринарії.
Нова відповідна постанова Кабміну №310 набула чинності 9 квітня.
Уточнюється, що суб'єкти господарювання, на торгових площах яких представлено не менше 60% товарів – це продукти харчування, пальне, лікарські засоби та вироби медичного призначення, засоби гігієни та побутова хімія, засоби зв'язку, друковані засоби масової інформації, ветпрепарати, корма, насіння та посадковий матеріал, засоби захисту рослин, можуть приймати відвідувачів.
08:31: Кабмін змінив обмеження в «червоних» карантинних зонах
10:17: Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років
09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
08:26: Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення
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