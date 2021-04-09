Журналісти розповіли про нерухомість Вакарчука

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Журналісти показали дачу співака.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти повідомили, що колишній депутат ВРУ та співак Святослав Вакарчук більше не повинен подавати декларацію про доходи. Тому журналісти нагадали, що згідно з останньою декларацією, у 45-річного виконавця та його громадянської дружини Лялі Фонарьової три квартири в центрі Києва та участок з садовим домом на лівому березі.
У Лялі Фонарьової є декілька комерційних площадок та парковочне місце. Так, журналісти показали дачу на 6 соток Вакарчука та Фонарьової на території селища Гнідин. Площа недобудованого особняка - 121 квадратний метр.
На момент купівлі у 2014 році нерухомість та земельна ділянка коштували $100 000.
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09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
08:26: Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення
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