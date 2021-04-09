Кабмін змінив правила перетину кордону України

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 10:54

Зміни незначні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, Кабмін України дав добро зміні правил перетину кордону в умовах пандемії. У прес-центрі Державної прикордонної служби зазначили, що тепер українці, які повертаються на батьківщину, повинні будуть робити ПЛР-тест на COVID-19. А саме за 72 години до перетину кордону. Раніше тест треба було здавати за за 48 годин, а для іноземців за 72 години.

Разом з тим ПЛР-тест не вимагатимуть у іноземців та апатридів молодше 12 років. Що стосується правил самоізоляції, то у разі пред'явлення негативного тесту на коронавірус мандрівники, які постійно проживають в Україні, можуть продовжувати жити звичним життям.