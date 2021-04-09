Кабмін змінив правила перетину кордону України

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Зміни незначні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, Кабмін України дав добро зміні правил перетину кордону в умовах пандемії. У прес-центрі Державної прикордонної служби зазначили, що тепер українці, які повертаються на батьківщину, повинні будуть робити ПЛР-тест на COVID-19. А саме за 72 години до перетину кордону. Раніше тест треба було здавати за за 48 годин, а для іноземців за 72 години.
Разом з тим ПЛР-тест не вимагатимуть у іноземців та апатридів молодше 12 років. Що стосується правил самоізоляції, то у разі пред'явлення негативного тесту на коронавірус мандрівники, які постійно проживають в Україні, можуть продовжувати жити звичним життям.
10:17: Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років
09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
08:26: Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення
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