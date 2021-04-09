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Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 10:17
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Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років

Стало відомо, чому в країні вирішили не відмовлятись від препарату, який викликає тромбоз. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що у Грузії вирішили використовувати вакцину проти коронавірусу AstraZeneca попри її зіпсовану репутацію. Як відомо, було доведено, що препарат викликає тромбоз.

Тим не менше вакцину вводитимуть для людей старше55 років, оскільки, як зазначають грузинські ЗМІ, вона показує високі результати серед літніх людей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Тамару Габун.

 

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