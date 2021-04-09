Долар та євро в Україні здорожчали

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 09:38

НБУ ослабив гривню перед вихідними.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 квітня. Перед вихідними американська валюта здорожчала на 8 копійок до 27,97 грн, європейська на 9 копійок до 33,22 грн.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 27,76 грн, продаж за 27,98 грн.

Купівля євро проходить за 32,80 грн, продаж – за 33,25 гр.

До слова, російський рубль подешевшав до 0,363 грн.