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Долар та євро в Україні здорожчали

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 09:38
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Долар та євро в Україні здорожчали

НБУ ослабив гривню перед вихідними. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 квітня. Перед вихідними американська валюта здорожчала на 8 копійок до 27,97 грн, європейська на 9 копійок до 33,22 грн.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 27,76 грн, продаж за 27,98 грн.

Купівля євро проходить за 32,80 грн, продаж – за 33,25 гр.

До слова, російський рубль подешевшав до 0,363 грн.

 

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