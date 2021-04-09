Долар та євро в Україні здорожчали

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НБУ ослабив гривню перед вихідними.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 квітня. Перед вихідними американська валюта здорожчала на 8 копійок до 27,97 грн, європейська на 9 копійок до 33,22 грн.
Готівкові курси валют наступні:
Купівля долара проходить за 27,76 грн, продаж за 27,98 грн.
Купівля євро проходить за 32,80 грн, продаж – за 33,25 гр.
До слова, російський рубль подешевшав до 0,363 грн.
10:17: Грузія відмовилась від AstraZeneca для людей молодше 55 років
09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
08:26: Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення
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