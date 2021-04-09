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Від попереднього дня цифри змінились незначно.
Новину передає «Преса України».
8 квітня в Україні провели 119 369 тестів на коронавірус та виявили 19 676 нових випадків захворювання. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих 751 дитина та 552 медпрацівники.
На жаль, кількість летальних випадків продовжує рости, плюс 419 хворих. Разом з тим за добу одужали 11 221 пацієнт.
19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 8 апреля 2021 г.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків у Києві та Дніпропетровській області - 1 864 та 1 665 випадків відповідно.
09:07: Стандартна статистика – Степанов представив нові дані про захворюваність на коронавірус
08:26: Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення
12:46: Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування
11:31: В Австралії знайшли унікальний інструмент віком 35000 років
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